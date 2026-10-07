GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ | Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu sınavında rakibi Barcelona olacak. Sarı-kırmızılıların kendi sahasında İspanyol devi karşısında vereceği mücadele için geri sayım sürerken, karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona'yı konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.
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