Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ | Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:21

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ | Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı ağırlayarak futbolseverlere büyük bir mücadele yaşatmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri de netleşti. Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ | Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu sınavında rakibi Barcelona olacak. Sarı-kırmızılıların kendi sahasında İspanyol devi karşısında vereceği mücadele için geri sayım sürerken, karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona'yı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

13 Ekim 2026 Salı, 22.00: Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026 Çarşamba, 19.45: Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026 Salı, 23.00: AEK - Galatasaray
19 Ocak 2027 Salı, 20.45: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: PSG - Galatasaray

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