Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maç günü!

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından ise 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Üç maç sonunda 3 puanı bulunan Galatasaray, Stuttgart karşısında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmeyi hedefliyor. Stuttgart ise ilk üç haftada 7 puan topladı.