Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maç günü!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Galatasaray-Stuttgart karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından ise 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Üç maç sonunda 3 puanı bulunan Galatasaray, Stuttgart karşısında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmeyi hedefliyor. Stuttgart ise ilk üç haftada 7 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasında oynayacağı kalan karşılaşmaların programı şöyle:
3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45
24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45
8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00
19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45
27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00