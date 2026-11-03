Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maç günü!
Giriş Tarihi: 3.11.2026 07:08 Son Güncelleme: 3.11.2026 07:26

Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maç günü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, lig aşamasının 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-Stuttgart maçının canlı yayın bilgileri...

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Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maç günü!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından ise 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Üç maç sonunda 3 puanı bulunan Galatasaray, Stuttgart karşısında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmeyi hedefliyor. Stuttgart ise ilk üç haftada 7 puan topladı.

Galatasaray'da Stuttgart maçı öncesi son durum

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasında oynayacağı kalan karşılaşmaların programı şöyle:

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maç günü!
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