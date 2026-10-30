Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde kritik randevu!

Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Galatasaray, Stuttgart karşısında puan hanesine yeni bir galibiyet eklemek istiyor. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maçı izlemeye hazırlanan futbolseverler tarafından takip ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray, Almanya ekiplerinden Stuttgart'ı İstanbul'da konuk edecek. Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele, Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftanın ardından Galatasaray, topladığı 3 puanla 23. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon ve Barcelona karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılırken, Lille deplasmanında elde ettiği 4-2'lik galibiyetle turnuvadaki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.
Galatasaray, Stuttgart karşısında kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak.
Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört mücadeleye daha çıkacak.
Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart | 20.45
24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa | 20.45
8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray | 23.00
19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45
27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray | 23.00
Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler henüz resmi olarak duyurulmadı. Teknik ekiplerin son hazırlıkların ardından belirleyeceği kadrolar, maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.