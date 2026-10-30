Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde kritik randevu!

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI İLK 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler henüz resmi olarak duyurulmadı. Teknik ekiplerin son hazırlıkların ardından belirleyeceği kadrolar, maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.

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