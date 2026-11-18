Şampiyonlar Ligi'nde heyecan giderek artarken iki takımın mücadelesi haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, oynanacağı stat ve canlı yayın bilgileri netleşti.
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
Galatasaray-Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk dört maçını geride bırakan Galatasaray, 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Aston Villa ise 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında alacağı galibiyetle puanını 9'a yükseltmeyi amaçlıyor.