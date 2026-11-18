GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Galatasaray'ın ev sahipliğindeki İstanbul RAMS Park ev sahipliği yapacak. Mevcut maç programında karşılaşmanın başka bir stada alınmasına ilişkin bir değişiklik bulunmuyor.