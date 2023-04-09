Galatasaray’ın yılanı kayıp

8 Mart'ta, Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan kısmının kapısında sağda ve solda olmak üzere iki adet olan yılan heykelinden sağdaki kırılarak ortadan kayboldu. Kırılan heykelin ve parçalarının bulunamaması ve kaybolması Galatasaray Lisesi yetkililerini ve Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ı harekete geçirdi.

BARİYER FİRMASI ÇARPTI İDDİASI

Galatasaray Lisesi Mimarları tarafından 8 Martta, bir bariyer firmasının heykele çarptığı ve ardından heykelin kaybolduğu iddia edilirken, farklı kaynaklar ise heykelin çalındığını öne sürdü. Yılan heykelinin kaybolması özellikle Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

KÖR NOKTADAYDI

Galatasaray Lisesi mimarları yaptıkları açıklamaya ek olarak kaybolan heykelin bulunduğu bölgenin kamera görüntüsüne sahip olmadıklarını, olayın kör noktada gerçekleştiğini, detaylı incelemeler sonrasında konunun netlik kazanacağını söyledi.

"ESTETİK OLARAK EN ÖNEMLİ GÖRSEL UNSURDU"

Tarihi yılan heykelinin esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar da, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Yaşar, açıklamalarında şu ifadelere yerdi: "Lisenin İstiklal Caddesi tarafında estetik olarak en önemli görsel unsuruydu. Asırlık bir yılan heykeli. Kaynaklarımızdaki görsellerden Osmanlı Dönemi'nde de heykelin burada olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu da bize asırlık bir heykel olduğunu söylüyor. Heykel ağzı açık bir yılan heykeli, Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan kısmında sağda bir solda bir olmak üzere toplam iki adet. Soldaki yerinde duruyor fakat sağdaki kırıldı ve kayboldu. Galatasaray Lisesi yetkilileri heykelin, 8 Mart için oraya bariyer getiren firmanın bariyerleri koyarken kırmış ve düşmüş olabileceğini, parçalarını ise kayıp ya da çöpçüler temizlerken alabileceğini iddia ediyorlar. Birilerinin heykeli kırarak alıp antikacılara satmış olması da ihtimaller arasında. Sanat Tarihi Derneği Başkanı olarak ben de konunun takipçisiyim. Biz de şimdi bulmak için emniyete ve kültür bakanlığına yazı yazıyoruz" dedi.

ASIRLIK BİR YAPI

Heykel, İstanbul'un simgesi haline gelmiş ve tarihi bir değere sahip olan Galatasaray Lisesi'nin sembolik bir yapıtı olarak biliniyor. Yapıtın orijinal ve Osmanlı Dönemi'nden bu yana varlığını koruduğu biliniyor. Galatasaray Lisesi, 1868 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski ve köklü okullarından biri olarak bilinmektedir. Tarihi, kültürel ve eğitim alanındaki değeri ile tanınan okul, öğrencilerine kaliteli bir eğitim vermenin yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de öne çıkmaktadır. Olayın detayları hakkında yapılan incelemelerin ardından heykelin bulunup bulunmayacağı ve eğer bulunursa ne gibi bir hasar aldığı konusunda daha net bir bilgi edinileceği bekleniyor. Galatasaray Lisesi yönetimi de olayın faillerinin bulunarak, gereken yasal işlemlerin yapılmasını istiyor.