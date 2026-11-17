GALLER VE PORTEKİZ SON MAÇLARINDA NE YAPTI?

Portekiz, 14 Kasım'da sahasında ağırladığı Danimarka'ya 4-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Galler ise aynı gün Norveç deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Her iki takım da bu sonuçların ardından son hafta mücadelesine hazırlanıyor.