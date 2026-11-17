Portekiz, iki takım arasında 24 Eylül'de oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Galler'in rövanş için sahaya çıkacağı ikinci karşılaşma, bugün Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Son hafta maçlarının tamamlanmasıyla UEFA Uluslar Ligi'nde grup sıralaması da yeniden şekillenecek.
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Galler-Portekiz maçı, 17 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde günün programı: 🆚 Galler - Portekiz ⏰ 22.45 📺 A Spor 🆚 Danimarka - Norveç ⏰ 22.45 📺 A Haber 🆚 Polonya - İsveç ⏰ 22.45 📺 A Para https://t.co/5r8BB1A2Ht— A Spor (@aspor) November 17, 2026
Galler ve Portekiz, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele ediyor. İki takımın yanı sıra Danimarka ve Norveç'in de yer aldığı grupta altıncı hafta karşılaşmalarıyla sıralama kesinleşecek.
Portekiz, geride kalan 5 maçta topladığı 12 puanla grubunun lideri konumunda bulunuyor. Danimarka 9 puanla ikinci, Norveç 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Galler 3 puanla son basamakta bulunuyor.
Portekiz, 14 Kasım'da sahasında ağırladığı Danimarka'ya 4-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Galler ise aynı gün Norveç deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Her iki takım da bu sonuçların ardından son hafta mücadelesine hazırlanıyor.