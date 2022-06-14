Gamze Açar davasında ara karar, 2 sanık tahliye edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katındam düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından dava açılmıştı.
Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker ve Mustafa Emre Demiral ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.
Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dava dosyasına gelmediğini beyan etti. Söz alan müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, Gamze Açar'ın olay sırasında sanıklara karşı koyduğunu, boğuşma yaşandığını daha sonra sanıkların Açar'ı otel odasının balkonundan attıklarını düşündüğünü ifade etti.
2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen Çetin, tutuksuz sanık Gürgen'in de tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları da Açar'ın intihara meyilli olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesi ve maktulün adli vaka kayıtlarının da dava dosyasına kazandırılmasını talep etti.
Avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmedip duruşmayı erteledi.