Gamze Açar davasında ara karar, 2 sanık tahliye edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katındam düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından dava açılmıştı.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker ve Mustafa Emre Demiral ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.