Gamze Açar davasında sanıktan ’feministim’ savunması

Kızılcahamam'daki bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki genç kızla aynı otelde bulunan 5 şüpheliden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan ve Emre Eker 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha önce dinlenen tanık beyanlarında Açar'ın düşmesinin ardından 2 üst katta kalan Ö.E., çığlık sesi sonrası aşağıda Açar'ı yerde yatarken gördüğünü, peşine de bir erkek şahsın 'Başımız belaya girecek' dediği ve diğer erkek şahsın da 'Kendini attı deriz zaten odada ne olduğunu kimse bilmiyor' dediği belirtilmişti.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Eker, Mehmet Doğan, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen duruşmaya katılmazken, taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık beyanının sanıklara sorulmasının ardından sanıklardan Rıza D., "Böyle bir konuşma gerçekleşmedi. 'Kız düştü ne yapacağız' dedim sadece. Tanığın beyanları doğru olsa ambulansı çağırmazdık" dedi. Mahkeme Başkanı ifadeleri celse arasında dava dosyasına giren tanıklar Ö. E. ve O. O'nun beyanlarını okudu ve sanıklara buna ilişkin savunma yapması için söz hakkı verdi. Sanık Rıza Doğan, tanık beyanında geçen, "Başımız belaya girecek, 'Kendini attı deriz'. Zaten odada ne olduğunu kimse bilmiyor" gibi bir söz söylemediğini ifade ederek, "Böyle bir konuşma gerçekleşmedi. 'Kız düştü ne yapacağız' dedim sadece. Tanığın beyanları doğru olsa ambulansı çağırmazdık." sözlerini kaydetti. Doğan, "Dili boğazına kaçmıştı. Elimle dilini çıkardım ve ambulans gelene kadar başında bekledim. Ben, Mustafa Emre Demiral ile birlikte kızı kenara kaldırmak istedik. Hiç bir şekilde düşürme durumu olmadı." beyanlarında bulundu.

"BAŞIMIZ BELAYA GİRECEK DEDİ"

Sanık Demiral ise karakola ifade vermeye gittiğinde şokta olduğunu daha sonra polislerin hatırlatması üzerine olayı anlattığını ileri sürerek, şöyle konuştu, "Rıza Doğan beni uyandırdığında 'Emre kız aşağı atladı' dedi. Ben de 'Nasıl oldu' dedim. Rıza ise, 'İntihar etti, aşağıya düştü' dedi. Ben de o sırada balkona çıktım ve aşağıya baktım. Rıza 'Başımız belaya girecek' dedi. Ben de, 'Hayırdır başımız niye belaya girecek? Kendisi atlamadı mı?' dedim. Rıza ise, 'Öyle de olay bizim olduğumuz odada oldu' dedi. Ben o zamana kadar idrak edememiştim. Koşarak çıplak ayakla yardıma gittim."

"FEMİNİST VE HÜMANİST OLARAK YETİŞTİRİLDİM"

Sanık Mehmet Doğan yanlış zamanda yanlış yerde olmaktan başka suçu olmadığını iddia ederek, "Alkol ve uyuşturucu madde kullanmıyorum. 10 aydır tutukluyum, annem ve babam tarafından feminist ve hümanist olarak yetiştirildim. Güzel bir ilişkim var benim. Bunu sanıklar da dahil olmak üzere herkes biliyor. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tanık beyanının geçeği yansıtmadığını söyledi. Müşteki avukatı Fatih Çetin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Gamze Açar'ın kanında uyuşturucuya rastlanmadığını ifade ederek, "Sanıkların Açar'ın uyuşturucu krizine girdiğine yönelik söylemleri yalanlanmış oldu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Gamze'nin kanında sadece ilaç kullandığına dair etken madde tespit edildi." İfadelerini kullandı.

Avukat Çetin, "Tanık beyanı da değerlendirildiğinde hakikat ortaya çıkacak ve dava aydınlanacaktır. Hüseyin Emre Gürgen'in de tutuklu yargılanması gerekir. Çünkü onun da DNA'sı raporda yer alıyor" sözlerini kaydetti. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.