Gamze Açar davasında yeniden adli tıp raporu beklenecek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katındam düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından dava açılmıştı. Dava açılan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TAHLİYE TALEPLERİNE RED

Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker, Hüseyin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Rıza Doğan, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Mahkemede, talep ettiğimiz hiçbir delil toplanmamıştır. Bunun sebebini anlamış değilim. Beraatimi ve tahliyemi talep etmekteyim" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP RAPORU TALEP EDİLDİ

Diğer tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise, diğer tutuklu sanık Rıza'yı olaydan çok kısa süre önce tanıdığını öne sürerek, "Biz Rıza'yla 2 saat oturmuşluğumuz var. Ben hatalarımdan ders çıkardım. Ben hiç bir şekilde hata yapmadım, suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar beraatlerini talep ederken tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp kurumundan maktülün vücudunda oluşan kırık ve ekimoz morluklarının, düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğu, öncesine ait ise ne kadar süre öncesine ait olduğu hususunda rapor istenmesine karar vererek ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar hükmederek duruşmayı erteledi.