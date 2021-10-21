Gamze’nin kanını silip yaşadığını söylemişler! ‘Gamze Açar’ın sesi feryat gibiydi’

'YANIK BİR SESTİ'



Otelde çalışan Melike G. duruşmada tanık olarak dinlendi. Melike G., Gamze'yi tanımadığını, bildiği kadarıyla diğer ekiple çalışmak için geldiğini ama yaşı tutmadığından almadıklarını bildiğini söyledi. Melike G., "Saat 08.00 gibi işe gitmek için hazırlık yapıyordum. Oda da 3 kişi kalıyorduk. Bir çığlık sesi duyduk. Yine biri biriyle kavga ediyor diye kendi aramızda şakalaştık. 3-4 dakika sonra 'pat' diye bir ses duydum. Pencereyi açtığımızda yerde biri yatıyordu. Düştükten sonra yanına 2 kişi geldi. Yanına gelen kişi taşıdı ve boynunu kaldırdı, yatış pozisyonunu değiştirdi. 15 dakika sonra 112 ekipleri geldi" dedi. Mahkeme başkanı çığlık sesini tanımlamasını isteyince Melike G., "Çığlık sesi feryat eder gibiydi, içten, yanık bir sesti. Sanki birisi bağırır da siz kendinizi savunmak için çığlık atarsınız ya onun gibi bir sesti" diye konuştu.