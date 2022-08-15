Garanti Bankası emekli promosyon ücreti 2022: Garanti BBVA emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Zamlı emekli maaşlarının yatmasının ardından bankalar peş peşe emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Maaşlarını en iyi kampanyayı sunan bankaya taşımak isteyen milyonlarca emekli de bankaların emekli promosyon kampanyalarını incelemeye başladı. Bu noktada Garanti Bankası emekli promosyon ücreti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Garanti BBVA, emeklilere sağladığı kampanyanın detaylarını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Garanti Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte 2022 Garanti Bankası emekli promosyon ücreti ve tüm detaylar...
Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar, maaşlarını taşıması halinde müşterilerine çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte Garanti Bankası emekli promosyon ücreti;
Garanti BBVA bankası, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.250 TL'ye varan nakit promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp emekli yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik nakit ödül sunuyor.
Garanti, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.
Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.
Daha kapsamlı detay için Garanti Bankası resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz...