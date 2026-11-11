Gardırobunuz küçük diye üzülmeyin! Bu 6 yöntemle kıyafetler üst üste yığılmayacak

Standart plastik veya metal duş perdesi halkalarını ana kıyafet askısının kancasına geçirin. Bu halkalardan ard arda başka askılar astığınızda, aynı askı boyuna birden fazla gömlek veya ceketi dikey olarak asarak ciddi anlamda yer kazanabilirsiniz.
Dolap içindeki rafları kalabalıklaştıran çantaları ve kemerleri tek tek dizmek yerine, askı halkalarına veya dolap içi askı aparatlarına dikey olarak asın. Bu sayede hem aksesuarlarınız deforme olmaz hem de raflarda devasa bir boşluk açmanıza yardım olur.
Tişörtleri veya kazakları rafa üst üste yığmak, alttakini alırken tüm düzenin bozulmasına neden olur. Raf içine yerleştireceğiniz kumaş organizer kutular veya dikey bölmeler sayesinde kıyafetleri çekmece mantığıyla yan yana dizebilirsiniz.
Çekmeceleri dolduran eşarp ve şalları tek bir elbise askısına geçirilmiş halkalara veya çoklu delikli askılara asın. Tüm renkleri ve modelleri aynı anda tek bakışta görebilir, dolapta kalabalık yaratmalarını önleyebilirsiniz.
Pantolonların her biri için ayrı bir askı kullanmak gardıropta gereksiz yer kaplar. S-tipi askılar veya çok katlı pantolon askılıkları kullanarak tek bir askı boşluğunda 3-4 pantolonu birden düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
O anki sezonda giymediğiniz kalın montları ve kazakları vakumlu hurçlara yerleştirip dolabın en üst rafına kaldırın. Havası alınan torbalar hacmini büyük ölçüde küçülteceği için günlük kıyafetlerinize çok daha fazla alan kalır.
-Ayakkabıları raflara yan yana koymak yerine birini düz, diğerini ters çevirerek çapraz yerleştirin.
-Çekmece içi dağınıklığı önlemek için küçük bölmeli organizer kutular kullanın.
-Dolap kapaklarının iç kısımlarına yapışkanlı askılıklar takarak şapka ve takıları asın.
-Tişörtleri üst üste yığmak yerine dosyalama yöntemiyle (dik katlayarak) çekmecelere dizeleyin.
-Uzun elbiseleri veya kabanları asarken alt kısımda kalan boşluğa küçük sepetler yerleştirin.
-Kemer, kravat ve fularları çekmece içinde rulo yaparak dikey şekilde muhafaza edin.
Ev dekorasyonu ve düzenleme uzmanları da gardırop içi dikey alan kullanımının önemine dikkat çekiyor. Uzmanların değerlendirmesinde, doğru askı ve halka hilelerinin küçük dolaplardaki kapasiteyi büyük oranda artırabileceği belirtiliyor.