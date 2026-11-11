Gardırobunuz küçük diye üzülmeyin! Bu 6 yöntemle kıyafetler üst üste yığılmayacak

Çanta ve kemerleri kapı arkasına veya askılara sabitleyin

Dolap içindeki rafları kalabalıklaştıran çantaları ve kemerleri tek tek dizmek yerine, askı halkalarına veya dolap içi askı aparatlarına dikey olarak asın. Bu sayede hem aksesuarlarınız deforme olmaz hem de raflarda devasa bir boşluk açmanıza yardım olur.