Gardiyan Nasıl Olunur? Gardiyan Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Gardiyan mesleği, günümüzde infaz koruma memuru olarak geçmektedir. İnfaz koruma memurları cezaevlerinde veya ıslahevlerinde tutuklu olan kişilerin deneyimlerinden ve orada bulunan bazı diğer görevlerden sorumlulardır. Gardiyan olmak isteyen bireylerin bu meslek hakkında bilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunur. Ancak en çok merak edilen konu nasıl gardiyan olunacağıdır. Lise mezunlarının gardiyan olup olamayacağı da lise mezunu olan kişiler tarafından araştırılmaktadır.

Gardiyan Nasıl Olunur?

Gardiyan, yani infaz koruma memuru olabilmek için öncelikle Adalet Bakanlığının internet sitesinde bulunan Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bölümünde yayınlanmış olan gardiyan alımı duyurularını takip etmek gereklidir. Eğer gardiyan alımı yapılacaksa adaylar, başvurularını adliyelerde bulunan komisyonlara yapmalıdır.

Başvuruyu tamamladıktan sonra komisyonun belirlediği tarihte mülakata girilmelidir. Mülakat da başarı ile tamamlanırsa adaylar boy ve kilo ölçümüne tabi tutulur. Eğer bütün süreç başarılı bir şekilde tamamlanırsa göreve başlamak adına adaylar Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek olan yazı beklemelidir.

Gardiyan Olma Şartları Nelerdir?

Gardiyan olma şartları şu şekildedir: