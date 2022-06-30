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Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:35 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:36

Gardiyan Nasıl Olunur? Gardiyan Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Gardiyan Nasıl Olunur? Gardiyan Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Her mesleğin kendine göre bazı zorlukları ve bazı güzellikleri bulunur. Bu zorluklara ve güzelliklere erişebilmek için ise önce o mesleği hak etmek gerekir. Bunun için meslek alımlarında bazı sınavlar ve mesleğe uygun şartlar bulunur. Gardiyan olmak isteyen bireyler de bu mesleğe hazırlanabilmek adına bazı soruların yanıtını ararlar. Yanıtı aranan sorular arasında “Gardiyan nasıl olunur? Gardiyan olma şartları nelerdir?” gibi sorular yer almaktadır.

Gardiyan mesleği, günümüzde infaz koruma memuru olarak geçmektedir. İnfaz koruma memurları cezaevlerinde veya ıslahevlerinde tutuklu olan kişilerin deneyimlerinden ve orada bulunan bazı diğer görevlerden sorumlulardır. Gardiyan olmak isteyen bireylerin bu meslek hakkında bilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunur. Ancak en çok merak edilen konu nasıl gardiyan olunacağıdır. Lise mezunlarının gardiyan olup olamayacağı da lise mezunu olan kişiler tarafından araştırılmaktadır.

Gardiyan Nasıl Olunur?

Gardiyan, yani infaz koruma memuru olabilmek için öncelikle Adalet Bakanlığının internet sitesinde bulunan Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bölümünde yayınlanmış olan gardiyan alımı duyurularını takip etmek gereklidir. Eğer gardiyan alımı yapılacaksa adaylar, başvurularını adliyelerde bulunan komisyonlara yapmalıdır.

Başvuruyu tamamladıktan sonra komisyonun belirlediği tarihte mülakata girilmelidir. Mülakat da başarı ile tamamlanırsa adaylar boy ve kilo ölçümüne tabi tutulur. Eğer bütün süreç başarılı bir şekilde tamamlanırsa göreve başlamak adına adaylar Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek olan yazı beklemelidir.

Gardiyan Olma Şartları Nelerdir?

Gardiyan olma şartları şu şekildedir:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunan 48. maddedeki nitelikleri taşıyor olmak,
  • En az lise diplomasına sahip olmak,
  • KPSS sınavından 70 puan almış olmak,
  • Kadınlar için en az 160 cm boy, erkekler için ise en az 170 cm boya sahip olmak,
  • Belirtilen aralıkta bulunan kilo ve boy endeksine sahip olmak,
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu şekilde sonuç almak,
  • 30 yaşını aşmamış olmak.

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Gardiyan Nasıl Olunur? Gardiyan Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
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