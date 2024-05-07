Garipoğlu’nun elindeki mor lekeler mürekkep çıktı

SABAH, 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği öne sürülen 10 Ekim günü son anlarını gösteren kayıtlara ulaştı. Kamuoyunun günlerce konuştuğu otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu. Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı. Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.SABAH geçtiğimiz günlerde Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği öne sürülen 9-10 Ekim 2014 tarihine kadar vaktini nasıl geçirdiğine ilişkin ayrıntılara ulaşmıştı. Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu. Garipoğlu'nun 4 Ekim 2013-30 Aralık 2014 arasında düzenlenen F Blok'taki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine bile katıldığı ortaya çıkmıştı.Koğuştaki, 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu. İşte Garipoğlu'nun otopsi sırasında her iki el parmaklarındaki mürekkep lekelerinin, resim çalışması amacıyla gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturmada son olarak Garipoğlu'nun bilirkişi tarafından otopsi görüntüleri incelenerek dakika dakika dökümü yapılmış ve savcılığa sunulmuştu. Düğümü, savcılığın mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği kararın çözmesi bekleniyor.