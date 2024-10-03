Garipoğlu’nun mezarı açıldı gözler DNA sonucunda

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı. Garipoğlu'na ait olduğu ileri sürülen tüm kemik parçaları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözler DNA testinin sonucuna çevrildi. Bahçeşehir'de 2009'da Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut ailesi mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat verdi.Dün saat 11.00 itibarıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar başladı. Delil kaybı olmaması için polis ekipleri de adli heyetin güvenliğini sağladı. Tüm işlemler polis kameralarıyla kayda alındı. Katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilerek detaylı bir şekilde incelenecek. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Adli Tıp çalışmalarının bir hafta içinde sonuçlanabileceği bildirildi. Emniyet anne ve baba Garipoğlu'nun adreslerine giderek her iki ismi de Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, anne ve babasından alınan kan ve sürüntü örnekleriyle eşleştirilecek. Garipoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu. Kemikler ve kafatası dağınıktı. Ceset bütünlüğü yoktu. Detaylar tutanağa geçti" dedi.