GastroAntep Kültür Yolu Festivali resmi açılış töreniyle başladı: 14 farklı mekanda 246 etkinlik düzenlenecek

Gazi şehrin uluslararası yüzü olan GastroAntep, Kültür Yolu Festivali ile birlikte 9 gün boyunca 7'den 70'e tüm ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatacak. Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen açılış programıyla başlayan festival, "Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik" temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinliklerin merkezi Gaziantep Festival Parkı olurken, festival boyunca şehrin 14 farklı mekanında 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatro gösterileri, çocuk oyunları, söyleşiler ve atölyeler vatandaşlarla buluşacak.



"Bizim medeniyetimiz bir kültürdür, bir bilimdir, bir ışıktır, bir ufuktur"



Açılış programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçmişten alınan ilhamla bugünün, kültürün ve medeniyetin emanetçileri olduklarını aktararak, "Bizim medeniyetimiz bir kültürdür, bir bilimdir, bir ışıktır, bir ufuktur. İşte 'Kültür Yolu'. İpek yolundayız. Ecdat, develerle bu yolu kalkınma yoluna dönüştürmüş. Kültür ne? Kültür, Bakırcılar Çarşısı'nda duyduğunuz çekiç sesi. Almacı Pazarı'ndaki baharatın, domatesin, biberin, salçanın kokusu, zencefilin kokusu, menengiçin tadı, aroması var. Bizi bir araya getiren estetik sanat. Festivalle bunu güzelleştirmek. Kültür Yolu'nda biz bunların hepsini bir resme, bir tabloya, bu güzellikleri kültüre ve sanata dönüştürüyoruz. İşte bu güzel çalışmalarda bir olduğumuz için beraber olduğumuz için, bu şehri kültür şehri, bu şehri medeniyet şehri yapacağız" dedi.



"Sofra bizi birleştirir"



Konuşmasının devamında festival süreci ve hazırlıklardan bahseden Başkan Fatma Şahin, "Mezopotamya benim. Doğu Akdeniz'e geçen hat benim. O yüzden toprağın en güzeli benim. Hava zaten muhteşem. Su zaten muhteşem. Oğuzeli'nin o nar suyunu başka yerde içemezsin. Araban'ın sarımsağının tadını başka yerde alamazsın. Bizim üzümümüz başka bir güzel, altın üzüm. Bizim biberimiz ağzımızı yakar. Hepsini bilen bir kültürden geliyoruz. Sofra bizi birleştirir. Savaşların bittiği, huzurun geldiği, kültürün yükseldiği, medeniyet kodlarımızın birbirini kucakladığı, birbirimizi Allah için sevdiğimiz yeni bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



"Gaziantep sahip olduğu tarihsel derinlik ve kültürel birikimle bu vatanın en güçlü taşıyıcı sütunlarından biridir"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise açılışta yaptığı konuşmada, Tarihi İpek Yolu üzerinde yükselen, binlerce yıllık köklü geçmişini canlı bir şehir kültürüyle harmanlayan Gaziantep'in, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü kez düzenlenen etkinliklerine ev sahipliği yaptığını aktararak, "Kültür ve sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki dokuz gün boyunca burada Gaziantep'te atacak. Biz bu festivali sadece dönemsel bir etkinlik dizisi olarak tasarlamadık. Dünyada değişen seyahat alışkanlıklarının insanların sadece bir yeri görmek değil o yerin ruhunu hissetmek, deneyimlemek için seyahat ettiği gerçeğini çok iyi okuduk. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm anlayışımızın en somut, en dinamik uygulamasıdır. Gaziantep sahip olduğu tarihsel derinlik ve kültürel birikimle bu vatanın en güçlü taşıyıcı sütunlarından biridir. Gaziantep somut olmayan kültürel miras ulusal envanterine kayıtlı 25 farklı unsuru 126 tescilli miras taşıyıcısı ve yaşayan insan hazineleriyle bir kültür mirası, bir laboratuvardır" şeklinde konuştu.



"Gaziantep'in marka değerini çok daha yüksek bir noktaya taşıyacak"



Konuşmasının devamında Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep mutfağının yalnızca bir yemek kültürü veya lezzet durağı olmadığını, üretim gelenekleriyle, tarladan sofraya uzanan emeğiyle, mevsimlik ürünleriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle kentin ruhunu ve kimliğini yansıttığını vurgulayarak, "Biz bu yıl festivalimizde gastronomiyi çok daha sistematik ve sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşturduk. Şehrin köklü köklü mutfak mirasını doğru yansıtan geleneksel lokantalardan fırınlara, tarihi kahvelerden baklavacılara kadar 70'ten fazla mekanın Türkiye Kültür Yolu Festivali lezzet noktası olarak belirledik. Gastronomiyi sadece bir tat deneyim değil, yaşayan bir kültür mirası olarak anlatacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu dev organizasyon, kültürünün birleştirici gücüyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, Gaziantep'in marka değerini çok daha yüksek bir noktaya taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.



"Kültür Yolu Festivali Gaziantep'e çok yakıştı"



Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bir Kültür Yolu Festivali'nin daha eşiğinde olduklarını dile getirerek, "Bugün başlıyoruz. Dolu dolu bir dokuz gün bizleri bekliyor. Artık, Kültür Yolu Festivali, Gaziantep'e, Gaziantep de Kültür Yolu Festivali'ne çok yakıştı. Festivalden en çok memnuniyet alınan, en dolu geçen festivallerden birisi olarak Gaziantep gösteriliyor. Bu da bizler çok mutlu ediyor. Hali hazırda bir kültür şehri, bir sanat şehriyiz. Bu dokuz günde sizlerin keyifli zaman geçirmesi için çok iyi hazırlandık" diye konuştu.

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