Gaybubet evlerine şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. FETÖ/PDY'ye üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şahısların adli takipten kurtulmaları amacıyla sahte kimlik kullandıkları tespit edildi. Terör örgütü üyeleri arasında güvenli ev olarak tabir ettikleri gaybubet evlerine yönelik toplam 14 farklı adrese şafak baskını yapıldı. Eşzamanlı operasyonda 6 şahıs yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, 1 milyon 200 bin lira değerinde altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.