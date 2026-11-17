Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hayri T. ile arkadaşı Faruk Ç., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayri T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan Faruk Ç.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hayri T.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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