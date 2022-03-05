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Giriş Tarihi: 5.3.2022 23:46 Son Güncelleme: 5.3.2022 23:50

Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'dan acı haber geldi. Yaşar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?

1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra'da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara'ya döndü ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.
2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015'den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyordu.

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Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti
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