Gazeteci Levent Öztürk vefat etti

TRT Haber Düzce Temsilcisi Recep Levent Öztürk, haber takibi yaptığı Akçakoca ilçesinde "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nin final gecesinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, burada yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi hastaneden yakınları tarafından alınıp Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için köy camisine geçildi. Öztürk'ün cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Öztürk'ün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör