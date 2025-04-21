Gazeteci Murat Ersan’ı sokak ortasında 18 bin TL karşılığında darp edenler tutuklandı!

Marmaris'te yaşayan Murat Ersan, 15 Nisan saat 19.00 sıralarında Çıldır Mahallesi 146. Sokak'ta görgü tanıklarının ifadelerine göre siyah ceket ve pantolon giyen iki şüpheli tarafından darp edilmişti. Ersan, uğradığı saldırı nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Ersan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ÖZEL EKİP KURULDU! 2 BİN SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için özel ekip kurdu. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 100'e yakın kameradan 2 bin saat görüntü izlenerek bulundu.

Olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kuran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda E.E. ve S.N.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin, olay günü saldırının ardından 418. Sokak'taki ormanlık alana motosikletlerini bırakarak 403. Sokak'a yürüdüğü öğrenildi.

18 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Burada bir süre bekledikten sonra 48 plakalı araçla K.U. tarafından alınarak Armutalan Mahallesi'ne götürüldükleri belirlendi. Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla E.E., S.N.Y. ve K.U. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüpheli E.E.'nin ikametinde 200'lük banknotlar halinde 18 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el koyuldu. Şüpheli E.E. bu parayı olay sebebiyle elde ettiğini kabul etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıya yardım ettiği veya yönlendirdiği değerlendirilen H.T. ve A.S.G.'yi de emniyete götürdü.

Yapılan araştırmada iddiaya göre şüpheli E.E. S.N.Y. ve H.T.'nin azmettiricisinin A.T. olduğu tespit edildi. A.T.'nin hırsızlık ve göçmen kaçakçılığı suçuyla Yunanistan'a kaçtığı belirlendi. Türkiye'ye giriş yapmayan A.T.'nin sığınma talebinde bulunduğu ve hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş ceza bulunduğu tespit edilerek yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerden H.T.'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.E. ile H.T. tutuklandı. S.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.