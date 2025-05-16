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Giriş Tarihi: 16.5.2025 12:42 Son Güncelleme: 16.5.2025 13:38

Gazetecilere saldırıya AK Parti'den büyük tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 19 Mayıs’ta İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesi miting için sahne kurulumu yapan vinç devrildi. Olay yerine haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı'nda çalışan gazeteciler işçiler tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye gidip darp raporu alan gazeteciler karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyen CHP’nin gazetecilere yapılan saldırıya sessiz kalması tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaşananlara tepki gösterdi. İnan, “Ana muhalefet partisi, kendi içindeki bu faşizan tahammülsüzlüğe dur demelidir” ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Gazetecilere saldırıya AK Parti’den büyük tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gündoğdu Meydanı'nda meydana gelen vinç kazasını haber yapmak için alan giden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin işçiler tarafından saldırıya uğramasını sert bir dille eleştirdi.

SALDIRI, SADECE İKİ GAZETECİYE DEĞİL; BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE KAMUOYUNUN HABER ALMA HAKKINA YAPILMIŞTIR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, "İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki CHP mitingi hazırlıklarında gerçekleşen vinç kazasını haberleştirmeye çalışırken saldırıya uğrayan İHA muhabirleri Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı, sadece iki gazeteciye değil; basın özgürlüğüne ve kamuoyunun haber alma hakkına yapılmıştır. Ana muhalefet partisi, kendi içindeki bu faşizan tahammülsüzlüğe dur demelidir. Saldırıya uğrayan basın emekçilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

SUSKUNLUĞUN FOTOĞRAFI

Görevini yaparken darp edilen gazetecilere bir destek de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı yaptığı açıklamada basın mensuplarına yapılan saldırıya sessiz kalan CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi. Saygılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda CHP'nin mitingi için kurulan sahnede vinç devriliyor, bir vatandaş yaralanıyor. Olayı takip etmek isteyen gazeteciler ise vinçle değil, sistemli bir şiddetle karşılaşıyor. Ve sonra? CHP İzmir İl Başkanlığı derin bir sessizlikte. Ne kazaya dair bir sorumluluk, ne basına yönelik saldırıya dair bir açıklama, ne bir özür."Basın özgürlüğü"nü dillerinden düşürmezler. Demek ki o özgürlük, sadece kendi sesiniz çıkınca geçerli. Çifte standardın, sorumsuzluğun ve suskunluğun fotoğrafı budur. İzmir kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Görevi başında darba maruz kalan ve yaralanan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici'ye tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

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Gazetecilere saldırıya AK Parti'den büyük tepki
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