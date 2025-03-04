Gazetecilik bölümü öğrencileri öğretmenleri ile SABAH’ı ziyaret etti

Okul hakkında Ramoğlu'na bilgi veren Alptekin, her yıl okullarında 70 mezun verdiklerini belirterek, "Okulumuzda gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo televizyon olmak üzere dört bölümü bulunmakta. Mezun olan öğrencilerimiz medya ajanslarında, televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda, kurumların halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerinde iş bulabilmekte" dedi.

ÜÇ KUPAYLA DÖNDÜK

Okullarında etkinliklere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Alptekin, "Okulumuzdan mezun olanlar sık sık öğrencilerimize seminer, konferans ve panel düzenlemekte. Öğrencilerimiz Türkiye genelinde yapılan kısa film, fotoğraf ve diğer yarışmalara katılarak okulumuzu başarıyla teslim etmekte. Ayrıca sportif alanda ise yaklaşık 10 yıldan beri Türkiye dereceleri elde eden halk oyunları ekibimiz geçtiğimiz hafta Türkiye Halk oyunları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu kulüpler arası yarışmalarda üç kupayı Adana'ya getirdiler" diye konuştu.