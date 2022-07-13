Gazi Adnan Çilingir, “Her koluma baktığımda o günleri hatırlıyorum”

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken askerin elindeki tüfeği almaya çalıştığı sırada kolu parçalanan Gazi Adnan Çilingir, yıllarca tedavi için hastaneyi yol etti. Bir çok ameliyat geçiren Gazi Çilingir'in sol koluna Doktorlar kas nakli yaptı. Sol kolunun kas nakli yapılmasından sonra parmakları kas gücüyle çalışmaya başladı. Sol kolu yüzde elli oranında çalışmaya başlayan Gazi Adnan Çilingir, 6 yıl geçmesine rağmen o ğunleri hatırladığında yine aynı şevkle ve heyecanla bu vatanı hainlere teslim etmeyeceğini şimdi olsa yüzde elli çalışan koluşla yine tüfeği hainlerin elinden almak için müdahalede bulunacağını söyledi.

15 Temmuz sonrası yıllarca kolunun tedavisi için İstanbul'da kalan ve tedavinin tamamlanmasının ardından Samsundaki babaocağı Atakum Yeşildere mahallesinde bahçeyle meşgul olan Gazi Adnan Çilingir, "Hainlerin teşebbüste bulunduğu 15 Temmuz gününü 6 yıl geçmesine rağmen hiç unutmuyorum. O günden bana parçalanan ve yüzde ellisi çalışan bir kol kaldı. Fakat bugünde vatanın bütünlüğüne kastedecek hainler ortaya çıksa gözümü kırpmadan ve canımı düşünmeden yine müdahalede bulunur o ateş açan silahlara kolumu uzatırım. Bu vatanı kaç yılda geçse hainlere teslim edemeyiz. Bu bizim karekterimize ve ruhumuza aykırı. Bizde teslim olma ruhu yok. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz" dedi.