Haberler Yaşam Haberleri Gazi Adnan Çilingir, “Her koluma baktığımda o günleri hatırlıyorum”
Giriş Tarihi: 13.7.2022 13:18 Son Güncelleme: 13.7.2022 13:22

Gazi Adnan Çilingir, “Her koluma baktığımda o günleri hatırlıyorum”

15 Temmuz gecesi Taksim anıtında askerin tüfeğini alırken kolundan yaralanan ve sol kolunun yüzde ellisi çalışan gazi Adnan Çilingir, bugünde öyle bir teşebbüs olsa gözümü kırpmadan yine müdahale edeceğini söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gazi Adnan Çilingir, “Her koluma baktığımda o günleri hatırlıyorum”

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken askerin elindeki tüfeği almaya çalıştığı sırada kolu parçalanan Gazi Adnan Çilingir, yıllarca tedavi için hastaneyi yol etti. Bir çok ameliyat geçiren Gazi Çilingir'in sol koluna Doktorlar kas nakli yaptı. Sol kolunun kas nakli yapılmasından sonra parmakları kas gücüyle çalışmaya başladı. Sol kolu yüzde elli oranında çalışmaya başlayan Gazi Adnan Çilingir, 6 yıl geçmesine rağmen o ğunleri hatırladığında yine aynı şevkle ve heyecanla bu vatanı hainlere teslim etmeyeceğini şimdi olsa yüzde elli çalışan koluşla yine tüfeği hainlerin elinden almak için müdahalede bulunacağını söyledi.

15 Temmuz sonrası yıllarca kolunun tedavisi için İstanbul'da kalan ve tedavinin tamamlanmasının ardından Samsundaki babaocağı Atakum Yeşildere mahallesinde bahçeyle meşgul olan Gazi Adnan Çilingir, "Hainlerin teşebbüste bulunduğu 15 Temmuz gününü 6 yıl geçmesine rağmen hiç unutmuyorum. O günden bana parçalanan ve yüzde ellisi çalışan bir kol kaldı. Fakat bugünde vatanın bütünlüğüne kastedecek hainler ortaya çıksa gözümü kırpmadan ve canımı düşünmeden yine müdahalede bulunur o ateş açan silahlara kolumu uzatırım. Bu vatanı kaç yılda geçse hainlere teslim edemeyiz. Bu bizim karekterimize ve ruhumuza aykırı. Bizde teslim olma ruhu yok. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol 100 dolar altına gevşedi! 13 Temmuz 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
Bayram tatili bugün bitti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tatili süresi
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Adnan Çilingir, “Her koluma baktığımda o günleri hatırlıyorum”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA