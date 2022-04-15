Gazi Karabina’ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Vali Mehmet Makas tarafından Gazi Selim Karabina'ya takdim edilen törene Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek katıldı. Madalya Tevcih Töreni'nde konuşan Vali Makas, ''Ülkemizin ve milletimizin bekası için mücadele ederken yaralanarak gazi olan ve Aziz Milletimizin takdirini kazanan gazimize Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi olunan bu madalyayı takdim etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize her zaman minnettarız" dedi.

Gazimiz Selim Karabina; Tunceli 4. Komando Tugayında Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken görevli olarak 15 Şubat 2018 tarihinde gittiği Afrin harekatında yaralanarak gazi olmuştu.

16 Mart 2022 tarihinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, Gazi Selim Karabina'nın il dışında olması nedeniyle Erzincan Valilik Makamında bugün yapıldı.