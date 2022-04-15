Haberler Yaşam Haberleri Gazi Karabina’ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Giriş Tarihi: 15.4.2022 16:27 Son Güncelleme: 15.4.2022 16:48

Gazi Karabina’ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

İBRAHİM GÜRLER
Gazi Karabina’ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kahraman gazi Selim Karabina’ya tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, töreni Erzincan Valiliği'nde  gerçekleşti.

Vali Mehmet Makas tarafından Gazi Selim Karabina'ya takdim edilen törene Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek katıldı. Madalya Tevcih Töreni'nde konuşan Vali Makas, ''Ülkemizin ve milletimizin bekası için mücadele ederken yaralanarak gazi olan ve Aziz Milletimizin takdirini kazanan gazimize Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi olunan bu madalyayı takdim etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize her zaman minnettarız" dedi.

Gazimiz Selim Karabina; Tunceli 4. Komando Tugayında Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken görevli olarak 15 Şubat 2018 tarihinde gittiği Afrin harekatında yaralanarak gazi olmuştu.

16 Mart 2022 tarihinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, Gazi Selim Karabina'nın il dışında olması nedeniyle Erzincan Valilik Makamında bugün yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı
Ayasofya Fatih Medresesi yeniden restore edildi! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a bir şok ta eski sevgilisinden! 'Şehri terk etmezsen seni rezil ederim"
Son dakika: 530 bin sözleşmeli memura müjde! Ek göstergede son rötuş
Son dakika: Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?
Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli…‘Seren’ boş durmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Karabina’ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA