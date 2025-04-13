Gaziantep FK, evinde Hatayspor’u 2-1’le geçti!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 45+3'üncü dakikada Boateng ve 59'uncu dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 38'inci dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 42 puana yükselirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Hatayspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 46 Dioudis) - Semih Güler, Viana, Husic (Dk. 46 Emre Taşdemir), Ogün Özçiçek, Sorescu, N'Diaye, Boateng, Maxim (Dk.82 Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 71 Daubin), Okereke (Dk.90+1 Ertuğrul Ersoy)

HATAYSPOR: Bekaj - Recep Burak Yılmaz (Dk. 71 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 82 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bambgoye (Dk. 76 Fernandes), Strandberg, Boutobba, Aboubakar (Dk. 83 Okoronkwo)

GOLLER: Dk. 45+2 Okereke, Dk. 59 Halil İbrahim Dervişoğlu (Gaziantep FK) - Dk. 38 Aboubakar (Hatayspor)