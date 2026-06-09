Gaziantep merkezli 12 ilde operasyon: Suç gelirini “Telefon parası” diye göndermişler!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 44 kişilik şebekenin düşük gelirli şahısları maddi gelir sağlamak vaadiyle ikna ederek adlarına banka, kripto hesabı ve bu hesaplara ait bankacılık uygulamalarını kullanabilmek için GSM hattı çıkardıkları, açılan hesaplara örgüt lideri olduğu değerlendirilen şüpheli Hüseyin Türk'e ait hesaplardan "telefon parası" veya "motosiklet parası" açıklaması ile paralar gönderildiği, adına hesap açılan şüphelilere müştekilerden farklı tutarlarda para girişlerinin olduğu, söz konusu tutarların yine aynı şüpheliler adına açılan kripto varlık borsalarında bulunan hesaplara gönderildiği, bu hesaplardan ise kripto varlığa çevrilerek kime ait olduğu tespit edilemeyen kripto hesaplara, ardından da diğer örgüt üyelerine ait yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kripto varlık borsalarındaki kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Hesap hareketleri incelendiğinde 175 milyon TL işlem hacminin olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu ile ilgili olarak ayrıca soruşturma yürütülmesine karar verilen 44 şüpheliye yönelik Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gaziantep merkezli Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Van, Bursa, Balıkesir ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin farklı suçlar nedeniyle ceza evinde oldukları belirlendi. 8 şüpheli ile ilgili olarak da yakalama işlemleri devam ettiği operasyonda yapılan arama neticesinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.