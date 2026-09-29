Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik Gaziantep merkezli, Kocaeli ve Nevşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Şafak vakti şüphelilerin tespit edilen adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda; ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.