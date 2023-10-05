Gaziantep Şehir Hastanesi de hizmete giriyor

2011 yılında kuruluş çalışmalarına başlanılan ancak yapımı üstlenen üçlü konsorsiyumun bileşenlerinden bir şirketin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle inşaatı sürekli duran hastane için geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş ve Rönesans grubu projeye dâhil olmuştu. Hızlanan çalışmalar sonucunda hastanenin inşaatı tamamlanarak açılış çalışmalarına başlandı. 7 ayrı hastaneden oluşan bin 875 yataklı Gaziantep Şehir hastanesinde ilk etapta doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olarak yaklaşık 3 bin kişinin görev yapacağı öğrenildi.

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi, bin 875 yatak kapasitesi ile şehrin yanı sıra tüm bölgeye hizmet verecek. Şahinbey ilçesinde 330 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hastanede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Genel ve Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi yer alıyor. Bin 625 yataklı ana hastanenin yanı sıra 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nin de yer aldığı projede 60 yatak kapasiteli Yenidoğan Bakım Ünitesi, 4 yatak kapasiteli Yanık Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte 265 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi ve ayrıca Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde 16 adet de hasta yatak odası yer alıyor. Hastanede 20 Yatak kapasiteli Kemik İliği Ünitesi, 30 adet koltuklu Hemodiyaliz Ünitesi ve 40 adet koltuklu Kemoterapi Ünitesinin de hizmet vermesi planlanıyor.