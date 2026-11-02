Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep Şehir Hastanesinde boğazına şeker kaçan bebeği doktor kurtardı
Giriş Tarihi: 2.11.2026 18:59

Gaziantep Şehir Hastanesinde boğazına şeker kaçan bebeği doktor kurtardı

Gaziantep Şehir Hastanesinde muayene sırası beklerken boğazına şeker kaçan 20 aylık çocuk, doktorun hızlı müdahalesiyle boğulmaktan kurtuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep Şehir Hastanesinde boğazına şeker kaçan bebeği doktor kurtardı
  • ABONE OL

Gaziantep Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras Özkan'ın boğazına şeker kaçtı. Durumu fark eden ailenin yardım çağrısı üzerine hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat hemen harekete geçerek Heimlich manevrası uyguladı. Doktorun müdahalesi sayesinde çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.

Yeniden nefes almaya başlayan küçük çocuğun durumunu öğrenen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da ailenin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukları ölümden dönen aile, doktorun zamanında müdahalesiyle evlatlarının yeniden hayata bağlandığını belirterek mutluluklarını dile getirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep Şehir Hastanesinde boğazına şeker kaçan bebeği doktor kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA