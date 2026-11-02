Gaziantep Şehir Hastanesinde boğazına şeker kaçan bebeği doktor kurtardı

Gaziantep Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras Özkan'ın boğazına şeker kaçtı. Durumu fark eden ailenin yardım çağrısı üzerine hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat hemen harekete geçerek Heimlich manevrası uyguladı. Doktorun müdahalesi sayesinde çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.
Yeniden nefes almaya başlayan küçük çocuğun durumunu öğrenen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da ailenin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukları ölümden dönen aile, doktorun zamanında müdahalesiyle evlatlarının yeniden hayata bağlandığını belirterek mutluluklarını dile getirdi.