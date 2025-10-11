Gaziantep’e 2025 Avrupa Ödülü: Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyonu kazandırdı

MILOŠ KONATAR: "GAZİANTEP BU ÖDÜLÜ İNSANLARIYLA HAK ETTİ"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, törende yaptığı konuşmada Gaziantep'in, insanlarının sıcaklığı, üretkenliği ve çalışkanlığıyla bu ödülü hak ettiğini belirtti.

Konatar, "Parlamenterler Meclisi adına sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Kıymetli Başkan Fatma Şahin, bu ödül burada ve bunu sizler hak ettiniz. Bu ödül, yalnızca Gaziantep'in değil, tüm Türkiye halkınındır" dedi.

Kısa bir anısını paylaşan Konatar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yıllar önce Karadağ'da yakın bir dostumla konuşuyordum. Kendisi dünyanın 150'den fazla ülkesini ziyaret etmişti. Ona, tekrar dönmek isteyeceği bir şehir olup olmadığını sordum. Bana tek kelimeyle 'Gaziantep' dedi. Nedenini sorduğumda 'İnsanları için' cevabını verdi. Bugün burada, onun ne kadar haklı olduğunu gördüm."

Konatar, Gaziantep'in gastronomisi, tarihi ve sanatının dünya çapında tanındığını ancak bu değerlerin arkasındaki asıl gücün insanlar olduğunun altını çizdi.

"Gaziantep hakkında konuşan herkes, yemeklerinden, tarihinden, sanatından bahsediyor. Ama benim için en büyük değer, insanları. Çünkü o lezzetli yemekleri pişiren de, o sanat eserlerini ortaya çıkaran da bu güzel insanların kendisi. İyi insanlar harika işler başarır. Bu şehir de iyi insanların eseri" diye konuştu.

Konatar, iki gün boyunca şehirde yaptıkları temaslarda heyet üyelerinin de aynı duyguları paylaştığını ifade ederek, "Arkadaşlarımla birlikte şehrinizle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Herkes aynı şeyi söyledi: 'İyi ki buradayız.' Gaziantep'te olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödülü gerçekten hak ettiniz" şeklinde konuştu.