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Giriş Tarihi: 27.10.2026 12:53

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada! Çocuk kavgası meydan savaşına döndü!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Daha sonrasında büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

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İHA Yaşam
Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada! Çocuk kavgası meydan savaşına döndü!
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Gaziantep'te 24 Ekim günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen yakınları tarafından defnedildi.

MEYDAN KAVGASI KAMERADA!

Sokakta çocuklar arasında başlayan kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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KADINLAR SAÇ SAÇA, ERKEKLER İSE YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİNE GİRDİ

Görüntülerde, ilk etapta çocuklar arasında başlayan kavgaya ilk etapta kadınların ve daha sonrasında ise erkeklerin dahil olma ve sokakta meydan muharebelerini aratmayan anlar saniye saniye yer aldı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturmanı ve mahalledeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP #NİZİP

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