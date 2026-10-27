Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada! Çocuk kavgası meydan savaşına döndü!

KADINLAR SAÇ SAÇA, ERKEKLER İSE YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİNE GİRDİ

Görüntülerde, ilk etapta çocuklar arasında başlayan kavgaya ilk etapta kadınların ve daha sonrasında ise erkeklerin dahil olma ve sokakta meydan muharebelerini aratmayan anlar saniye saniye yer aldı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturmanı ve mahalledeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör