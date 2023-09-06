Gaziantep’te 34 adrese uyuşturucu baskını

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu başlattı. Kent merkezinde belirlenen mahalleleri ablukaya alan ekipler, 34 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 200'ün üzerinde personelin katıldığı operasyonda özel harekât ve dron desteğiyle önceden belirlenen bazı adreslere ise koçbaşı ile girildi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti"nden, 9 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçu"ndan yasal işlem başlatıldı.