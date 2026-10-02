Gaziantep’te aile faciası! 3 kişi yüksekten düştü: Anne öldü, baba ve çocuk ağır yaralı

Şahinbey ilçesinin Abdülhamit Han Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sakine Y. (31), eşi Murat Y. (36) ve 5 yaşındaki çocukları L.Y., binanın 2'nci katındaki evlerinden düştü. 3 kişiyi yerde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından anne, baba ve çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sakine Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Murat Y. ile 5 yaşındaki L.Y.'nin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan ailenin 7 ve 4 yaşlarındaki diğer iki çocuğu da tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör