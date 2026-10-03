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Giriş Tarihi: 3.10.2026

Gaziantep'te akıl almaz facia: 1 ölü, 2 yaralı

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te akıl almaz facia: 1 ölü, 2 yaralı
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Gaziantep'te karı-koca ve 5 yaşındaki çocukları 2'nci kattaki evlerinden yüksekten düştü. Anne Sakine Y. hastanede hayatını kaybetti. Baba ile 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sakine Y. (31), eşi Murat Y. (36) ve 5 yaşındaki çocukları L.Y., binanın 2'nci katındaki evlerinden düştü. 3 kişiyi yerde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından anne, baba ve çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sakine Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Murat Y. ile 5 yaşındaki L.Y.'nin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Gaziantep'te akıl almaz facia: 1 ölü, 2 yaralı
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