Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.1.2025 08:49

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA
Gaziantep’te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Yangın, Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen(3) ve Aras Saçkesen'in(1) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA