Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Amcası önce yeğenini vurdu ardından ölmesi için başında bekledi!

Olay, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye ilçesine bağlı kırsal Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasında zeytin arazisi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., üzerindeki tabancayla yeğeni B.Y.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu B.Y. sağ ayak başparmağından yaralandı.
'BOŞALTIN BURAYI'
Yaralanan yeğenine yardım edilmesini engellemeye çalıştı, 'boşaltın burayı' dedi
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARDIM EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yaralı B.Y.'ye müdahale etmeye çalışırken bu sırada saldırgan amca ise yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi.
YARALI YEĞEN ANBEAN DEHŞETİ KAYDETTİ
O anlar ise yaralı B.Y. tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde saldırganın çevredekilere 'boşaltın burayı' demesi ise dikkat çekti.