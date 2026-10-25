Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Amcası önce yeğenini vurdu ardından ölmesi için başında bekledi!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 12:04

Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Amcası önce yeğenini vurdu ardından ölmesi için başında bekledi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde amca-yeğen arasında meydana gelen arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Çıkan tartışmada amca silahla yeğenini yaraladı. Saldırgan amca, olay sonrası yaralanan yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi. Dehşete düşüren anları ise yaralı yeğen cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Amcası önce yeğenini vurdu ardından ölmesi için başında bekledi!
  • ABONE OL

Olay, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye ilçesine bağlı kırsal Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasında zeytin arazisi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., üzerindeki tabancayla yeğeni B.Y.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu B.Y. sağ ayak başparmağından yaralandı.

'BOŞALTIN BURAYI'

Yaralanan yeğenine yardım edilmesini engellemeye çalıştı, 'boşaltın burayı' dedi
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARDIM EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yaralı B.Y.'ye müdahale etmeye çalışırken bu sırada saldırgan amca ise yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi.

YARALI YEĞEN ANBEAN DEHŞETİ KAYDETTİ

O anlar ise yaralı B.Y. tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde saldırganın çevredekilere 'boşaltın burayı' demesi ise dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.



AMCA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.Y. isimli saldırganı gözaltına alırken yaralı yeğen B.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSLAHİYE #GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Amcası önce yeğenini vurdu ardından ölmesi için başında bekledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA