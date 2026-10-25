Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Amcası önce yeğenini vurdu ardından ölmesi için başında bekledi!

YARDIM EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yaralı B.Y.'ye müdahale etmeye çalışırken bu sırada saldırgan amca ise yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi.

YARALI YEĞEN ANBEAN DEHŞETİ KAYDETTİ

O anlar ise yaralı B.Y. tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde saldırganın çevredekilere 'boşaltın burayı' demesi ise dikkat çekti.