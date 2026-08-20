Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te feci kaza: 2 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 20.08.2026 21:47

Gaziantep’te feci kaza: 2 kişi öldü!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Gaziantep’te feci kaza: 2 kişi öldü!
  • ABONE OL

Kaza, Olucak Mahallesi'nde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Latif Ç.(67) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünde çıkıp, takla atarak Atatürk viyadüğünün ayaklarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Latif Ç. ile yanındaki Suriye uyruklu Adıba Ö.'nün (55) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Latif Ç. ile Adıba Ö.'nün cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#GAZİANTEP #NURDAĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te feci kaza: 2 kişi öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA