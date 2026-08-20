Gaziantep’te feci kaza: 2 kişi öldü!

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Latif Ç. ile Adıba Ö.'nün cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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