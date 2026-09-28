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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Gaziantep’te feci kaza: 7 ölü, 16 yaralı

Adana yolunda önünde seyreden iki aracı hatalı sollayan otomobil, karşıdan gelen midibüs ile kafa kafaya çarpıştı

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te feci kaza: 7 ölü, 16 yaralı
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Eski Gaziantep Adana yolunda meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken ekiplerin olay yerindeki araçların enkazlarını kaldırmak için uzun süre çalıştı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı.

Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Aziz milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OSMANİYE #GAZİANTEP #AFAD

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Gaziantep’te feci kaza: 7 ölü, 16 yaralı
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