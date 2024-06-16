Gaziantep’te feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde bulunan Zeytinli Mahallesi civarlarında meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki sürücü Muzaffer Doğan ve yanında bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yandan yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.