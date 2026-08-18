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Giriş Tarihi: 18.08.2026 05:14

Gaziantep’te feci kaza: Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! 2 ölü 22 yaralı!

Gaziantep'te meydana gelen olayda, yolcu otobüsü tırla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam
Gaziantep’te feci kaza: Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! 2 ölü 22 yaralı!
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Kaza, gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağı mevkiinde tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör

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Gaziantep’te feci kaza: Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! 2 ölü 22 yaralı!
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