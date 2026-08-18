Gaziantep’te feci kaza: Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! 2 ölü 22 yaralı!

Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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