Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te hareketli anlar: Uygulama noktasından kaçan suç makinesinin trajik sonu!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 23:44

Gaziantep’te hareketli anlar: Uygulama noktasından kaçan suç makinesinin trajik sonu!

Gaziantep'te hareketli anlar yaşandı. Uygulama noktasına aracıyla yaklaşan şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçtı. Takibe alınan şahıs polislere ateş açarken, yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Öte yandan şüphelinin, 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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İHA Yaşam
Gaziantep’te hareketli anlar: Uygulama noktasından kaçan suç makinesinin trajik sonu!
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Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasına aracıyla yaklaşan İ.H.K isimli şahıs, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık veren şahıs, aracından inerek yakındaki Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtı.

POLİSLE ÇATIŞMA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken okul bahçesinde de kısa süre polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurarak hayatını kaybetti. Polisle çatışma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli şahsın 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma.

#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

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Gaziantep’te hareketli anlar: Uygulama noktasından kaçan suç makinesinin trajik sonu!
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