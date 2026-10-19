Gaziantep’te iftar vakti işlenen çifte cinayet davası: 3 sanığa 25’er yıl hapis cezası

Şehitkamil ilçesinde 23 Mart 2025'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek'in (25) öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Maktul yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını isterken, cumhuriyet savcısı tüm sanıkların her iki kişiye yönelik eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Savunmalarında suçlamaları reddeden sanıklardan Ali Hamza K. ve Salman K., kendilerini ve ailelerini korumak amacıyla ateş ettiklerini öne sürdü. Cuma K., olay sırasında elinde silah bulunmadığını ve bir aracın arkasına saklandığını iddia etti. Sanık Ömer Yasin K. ise suça karışmadığını belirterek beraatini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin saldırıya uğradığını ileri sürerek beraat veya mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

ÜÇ SANIĞA TOPLAM 25'ER YIL HAPİS

Mahkeme, Ali Hamza K., Salman K. ve Cuma K. hakkında her bir maktule yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasını verdi. Haksız tahrik indirimiyle 15 yıla düşürülen cezalar, takdiri indirimle her bir maktul için 12 yıl 6 ay olarak belirlendi. Mahkeme üç sanığın her birine toplam 25'er yıl hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P. ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan, her bir maktul yönünden ayrı ayrı 4 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkûm edildi. Bu cezalarda haksız tahrik, yaş küçüklüğü ve takdiri indirim hükümleri uygulandı. Mahkeme, ceza verilen beş sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ömer Yasin K. ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İFTAR SAATİNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde iftar saatinde meydana gelen olayda Fatih Tekin ile akrabası Enes Şimşek'in bulunduğu aracın önü kesilmiş, çıkan tartışmanın ardından ikiliye pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Tekin olay yerinde, ağır yaralanan Şimşek ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.