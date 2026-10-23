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Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:50

Gaziantep'te iş kazası: 3. kattan asansör boşluğuna düştü

Gaziantep'te 3. kattan asansör boşluğuna düşen 25 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te iş kazası: 3. kattan asansör boşluğuna düştü
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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatta çalışan 25 yaşındaki Talip Can P. binanın içerisinde bulunan asansör boşluğunu görmeyerek yanlışlıkla yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Sesleri duyanın diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden çıkarılan işçi 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gaziantep şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve vücudunda çok sayıda kırık ve ezilme bulunan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP #GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ
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Gaziantep'te iş kazası: 3. kattan asansör boşluğuna düştü
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