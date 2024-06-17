Gaziantep’te kan donduran olay! Dayısını katletti

Şehitkamil ilçesinin Basra Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Deham bilinmeyen bir nedenle aynı binada yaşayan dayısı Abdülmecid Alalvi ile tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Deham pompalı tüfekle dayısına üç kez ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan iki çocuk babası olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet hastanesine kaldırıldı.



Alalvi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdülmevid Alalvi'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan cinayetin ardından kaçan Hüseyin D. yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.