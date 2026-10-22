Gaziantep’te kaza: 1 ölü 2 yaralı

Nizip ilçesinin Dutlu Mahallesi Nizip Devlet Hastanesi yolunda kaza meydana gelen olayda 27 ALG 988 plakalı otomobil ve plakası henüz bilinmeyen bir motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet metrelerce savrulurken otomobilden yolun kenarındaki kayalıklara çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan 3 şahıstan 49 yaşındaki Salih Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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