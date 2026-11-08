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Giriş Tarihi: 08.11.2026 02:51

Gaziantep'te korkunç kaza: Araç üst geçidin ayağına saplandı! 2 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep’te seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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İHA İHA
Gaziantep’te korkunç kaza: Araç üst geçidin ayağına saplandı! 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Kaza, Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AS 0359 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarparak ok gibi saplandı.

Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından, kimliklerinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#GAZİANTEP #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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Gaziantep'te korkunç kaza: Araç üst geçidin ayağına saplandı! 2 ölü, 2 ağır yaralı
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