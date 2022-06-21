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Giriş Tarihi: 21.6.2022 23:08 Son Güncelleme: 21.6.2022 23:52

Gaziantep'te korkunç olay! Ağabeyini öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te korkunç olay! Ağabeyini öldürdü

Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışmada 23 yaşındaki Cumali Mermer kardeşinin ateşlediği silahtan çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şahinbey ilçesinin Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, tartışan Kadir ve Cumali Mermer kardeşler arasında çıkan kavga sırasında eline tüfek alan Kadir Mermer, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali Mermer, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cumali Mermer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Kadir Mermer, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep'te korkunç olay! Ağabeyini öldürdü
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