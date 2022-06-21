Gaziantep’te korkunç olay! Ağabeyini öldürdü

Şahinbey ilçesinin Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, tartışan Kadir ve Cumali Mermer kardeşler arasında çıkan kavga sırasında eline tüfek alan Kadir Mermer, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali Mermer, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cumali Mermer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Kadir Mermer, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.