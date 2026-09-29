Gaziantep’te kültür, sanat ve gastronomi rüzgarı: Dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılacak!

GAZİANTEP'İN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ FESTİVALDE

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ev sahipliği yapacak. MasterChef jüri üyesi ve Şef Mehmet Yalçınkaya, Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Ahmet Güzelyağdöken ve Şef Umut Karakuş, Şef Tamer Özkan, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Şafak Erten, Şef Harun Raşit Dönmez, Şef Celal Gürkan Yılmaz, yazar Hilal Kayış Sungur, gıda ve yemek kültürü araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, Şef Ömür Akkor, Şef Erşan Yılmaz ve Şef Gökhan Ali Çamkerten ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Gaziantep'e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Anadolu ile Mezopotamya arasında yüzyıllar boyunca şekillenen Gaziantep mutfağı; Antep fıstığı, baharatlar, et, bulgur, yoğurt ve mevsimlik sebzelerin farklı pişirme teknikleriyle bir araya geldiği zengin bir yemek kültürünü yansıtıyor. 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil edilen Gaziantep'te, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler kent mutfağının temel unsurları arasında yer alıyor. Beyran, yuvalama, şiveydiz, alinazik ve çeşitli dolmalar farklı pişirme teknikleriyle Gaziantep'in köklü sofra kültürünü ortaya koyarken, Antep baklavası kentin en tanınan lezzetleri arasında yer alıyor.