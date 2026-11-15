Gaziantep’te mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Gelin ve damat başka bir araçla düğün salonuna giderken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör