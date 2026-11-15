Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:08

Gaziantep'te mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası olarak süslenen otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada damat ile 2 kişi, hafif yaralandı. Gelin ve damat başka bir araçla düğüne giderken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
Gaziantep’te mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
  • ABONE OL

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde korkutan kaza meydana geldi. Gelinle düğün salonuna giden damat S.N.'nin kullandığı 06 MD 9050 plakalı otomobil ile M.İ.(20) kullandığı 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

OTOMOBİL AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaca çarparak kaldırımda durdu. Kazada sürücüler ile Z.K., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Gelin ve damat başka bir araçla düğün salonuna giderken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP #İSLAHİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA